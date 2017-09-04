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İHH, Etiyopya'nın iki şehrine kurban yardımı ulaştırdı

- Vakıf, Adama ve Jigjiga şehirlerinde 840 hisse kurban kesti

İHH, Etiyopya'nın iki şehrine kurban yardımı ulaştırdı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Etiyopya'nın Adama ve Jigjiga şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Kurban Bayramı kapsamında iki farklı ekiple ülkede faaliyet gerçekleştiren Vakıf, Adama şehrinde 700, Jigjiga şehrinde de 140 hisse kurbanı keserek yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.

İHH Dış İlişkiler Görevlisi Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adama şehrinde yüzlerce muhtaç aileye ulaştıklarını ve bayramı ailelerinden kilometrelerce uzakta yaşamalarına rağmen din kardeşlerinin sıcaklığının evlerindekinden farksız olduğunu söyledi.

Avcı, "Üç gün boyunca sabah başlayıp akşam sona eren çalışmalarımız elbette bizi yorgun düşürdü ancak buradaki kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yetimlerimizin tebessümü ve duası tüm yorgunluğu unutturdu." ifadelerini kullandı.

Eskişehir İHH Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Gürsoy ise Jigjiga şehrinde 140 hisse kurbanın yanında nakdi yardımlar da dağıttıklarını belirterek, "Şehirde, içinde klinik ve mescidin de olduğu bir eğitim merkezi inşa ediyoruz. Merkez üç, dört aya kadar bölge halkının hizmetine sunulacak." diye konuştu.

Bu yıl 5 kıtada 106 ülke ve bölgede kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH, bağışlanan 52 bin 500 hisse kurbanı 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Vakıf ayrıca, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 12 ülkedeki 23 bin 440 yetim çocuğa bayramlık hediye etti.

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EtiyopyaİHHKurban
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