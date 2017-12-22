İHH İnsani Yardım Vakfından Bingöl'de 82 yetime giysi yardımı

BİNGÖL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Bingöl'de 82 yetime giysi yardımında bulunuldu.

Kültür Mahallesindeki İnsani Yardım Derneği Eğitim Merkezinde düzenlenen törende konuşan Bingöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhittin Gili, çocukların kış mevsimini daha sıcak bir şekilde geçirmesini istediklerini belirtti.

"Kış mevsimi küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor." diyen Gilli, şöyle devam etti:

"Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyasında bulunuyor. İHH olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İHH, 52 ülkede ve Türkiye'de 75 şehirde bulunan 85 bin 931 yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor."

Gili, İHH'nın ayrıca bu yetimlere eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda destek verdiğine işaret ederek, bunun yanı sıra her yıl dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırdıklarını dile getirdi.

Daha sonra törene katılan Vali Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın eşi Dilek Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'in eşi Ayfer Engin ve AK Parti Bingöl Belediye Meclis Üyesi Feyza Başak Koç, 82 yetime giysi paketlerini dağıttı.



