Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

İHH İnsani Yardım Vakfından Bingöl'de 82 yetime giysi yardımı

- Bingöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Gili: - "İHH, 52 ülkede ve Türkiye'de 75 şehirde bulunan 85 bin 931 yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor"

İHH İnsani Yardım Vakfından Bingöl'de 82 yetime giysi yardımı

BİNGÖL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Bingöl'de 82 yetime giysi yardımında bulunuldu.

Kültür Mahallesindeki İnsani Yardım Derneği Eğitim Merkezinde düzenlenen törende konuşan Bingöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhittin Gili, çocukların kış mevsimini daha sıcak bir şekilde geçirmesini istediklerini belirtti.

"Kış mevsimi küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor." diyen Gilli, şöyle devam etti:

"Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyasında bulunuyor. İHH olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İHH, 52 ülkede ve Türkiye'de 75 şehirde bulunan 85 bin 931 yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor."

Gili, İHH'nın ayrıca bu yetimlere eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda destek verdiğine işaret ederek, bunun yanı sıra her yıl dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırdıklarını dile getirdi.

Daha sonra törene katılan Vali Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın eşi Dilek Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'in eşi Ayfer Engin ve AK Parti Bingöl Belediye Meclis Üyesi Feyza Başak Koç, 82 yetime giysi paketlerini dağıttı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİNGÖLİnsani Yardım Vakfı Bingöl Derneği Başkanı Muhittin GiliYetimlere Yardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5