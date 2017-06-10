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İHH Kesele'de yetimlerle buluştu

- İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Sudan’ın Kesele eyaletinde yetimlerle bir araya geldi

İHH Kesele'de yetimlerle buluştu

KESELE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Sudan’ın Kesele eyaletinde yetimlerle buluştu.
Türkiye’den gelen 5 kişilik yardım ekibi, Kesele’nin Şerefein bölgesinde bulunan, daha çok Eritreli mülteci çocukların kaldığı Hz. Aişe, Musab Bin Umeyr ve Medresetül Hayriye yetimhanelerini ziyaret etti.
İHH ekibi, yetim çocuklarla oyunlar oynadı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Ekipte yer alan Mehmet Murtezaoğlu, "Çocuklar, bunca olumsuzluğa karşı mutlu gözlerle karşıladılar. Bu mutluluğu görünce çağdaş yaşamın bizleri ne derecede insan görünümlü robotlara çevirdiğini anladım. Onların bizi çıkarken alkışlamasından utandım. Çünkü alkışlanması gereken onlar. İnşallah, oynadığımız oyunlar ve ufak hediyelerimiz özür mahiyetine geçer ” dedi.
Diğer gönüllü Mehmet Aşkın da “Sudan halkı için önemli yurttaşlar yetiştirmesini temenni ettiğimiz yetimhaneleri gördüğümüzde, birçok eksiklik ve olumsuzluklarla karşılaştık. Şunu bir kez daha fark ettim, daha çok çalışmamız gerekiyor. İdeallerimize ulaşmamız sadece bizim için değil, bütün mazlum coğrafyalar için elzem bir ihtiyaçtır.” diye konuştu.

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