İHH Kocaeli Temsilciliği'nden Suriye'ye 120. yardım tırı

KOCAELİ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfı Kocaeli Temsilciliği ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle temin edilen malzemelerin bulunduğu 120. yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sahil Otoparkı'nda, Reyhanlı'da kurulacak hastane gereçleri, gıda ve giysinin bulunduğu tırın Suriye'ye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

İHH Kocaeli Temsilcisi İsmail Yeşildal, burada yaptığı konuşmada, İzmit Belediyesi'nin desteğiyle Suriye'ye 120. yardım tırını göndereceklerini söyledi.

Bu yılın ilk faaliyeti olarak gönderecekleri tırın içerisinde, Hatay Reyhanlı'da kuracakları fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin sağlık araç ve gereçleri ile kış yardımı olarak bot, mont ve un olduğunu anlatan Yeşildal, şunları söyledi:

"Hama'dan İdlib kırsalına doğru 10 binin üzerinde yoğun bir mülteci göçü başladı. Vakfımızın çalışmaları orada devam ediyor. Mültecilerimiz için çadırlarımızı kuruyoruz. İnşallah bu tırımız ve bundan sonraki kış yardımlarımızla bölgedeki çalışmalara 7 yıldır olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür ediyoruz."

İzmit Belediye Başkanvekili İbrahim Bulut da dünyanın bir imtihan yeri olduğunu ve insanlığın uzun bir zamandır sınav verdiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan insanlar var ve bu zulüm karşısında sessiz kalan devletler olduğu gibi bu zulme destek veren ülkeler de var. Bu açıdan ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu zulümlerin karşısında olarak, bu zulme karşı haykırarak, bu mücadelenin bayraktarlığını yapmaktadır. Devlet yönünün dışında da bireysel anlamda bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Bu açıdan sivil toplum kuruluşları çok önem arz ediyor. İHH 10 yıllardır dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün karşısında ve mazlumların yanında oldu. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yardım tırı, yapılan duanın ardından Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.