Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

İHH Lübnan'daki mültecilere kurban eti dağıttı

- Vakıf'ın kurban organizasyonu çerçevesinde Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine 999 hisse kurban etinin dağıtımı gerçekleştirildi - İHH’nın Lübnan’daki ekibinin sorumlusu Kılıç: "Kurban bağışından yaklaşık 42 bin ihtiyaç sahibi istifade edecek"

İHH Lübnan'daki mültecilere kurban eti dağıttı

BEYRUT (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Lübnan'a sığınan Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

İHH ekipleri tarafından başkent Beyrut, Sayda, Trablusşam, Eşşof, Sabra Şatilla, Burc el-Beracine, Marilyas, Akkar, Arsal, Bekaa, Sayda ve Katermaya'daki Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine 999 hisse kurban eti dağıtımı yapıldı.

İHH’nın Lübnan’daki ekibinin sorumlusu İbrahim Kılıç, 999 hisse kurban bağışından yaklaşık 42 bin ihtiyaç sahibinin istifade edeceğini belirterek, "Bu çalışmalardan faydalanacak muhtaç kişiler arasında Filistinli ve Suriyeli mültecilerin yanı sıra Lübnanlı fakirler de bulunmaktadır." dedi.

Lübnan'da ayrıca 555 yetime sponsorluk kapsamında destek verildiğini belirten Kılıç, "Kendilerine sponsor olacak yardımsever bekleyen bin 451 yetim bulunmaktadır." diye konuştu.

Bu yıl 106 ülke ve bölgede kurban çalışmaları yapan İHH, bağışçıların kurbanlarını 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, bir grup hayırseverin el ele vermesiyle 1993 yılında ilk defa kurban projesini gerçekleştiren vakıf, bu bayram Türkiye de dahil olmak üzere 12 ülkede 23 bin 400 yetimi, bayramlık kıyafet ve çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Lübnan’da 1998'den bu yana yardım faaliyetinde bulunan İHH, Afrika, Balkanlar, Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

İHH’nın kurban çalışmaları yaptığı ülkeler arasında; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çad, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Endonezya, Fas, Filipinler - Moro, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Fil Dişi Sahilleri, Fiji, Güney Afrika, Gana, Gine, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hindistan, Irak, İran, Karadağ, Kazakistan, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Komor Adaları, Kosova, Kırım, Libya, Lübnan, Makedonya, Macaristan, Malavi, Mali, Mısır, Moritanya, Myanmar (Arakan), Nepal, Nijer, Pakistan, Romanya, Ruanda, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Tunus, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vanuatu, Vietnam, Yemen ve Zimbabve bulunuyor.

İHH, kurban eti yardımı yapma, yoksulların hayat koşullarını iyileştirme gibi faaliyetlerin yanı sıra cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının yapımı benzeri birçok projeyi yürütüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5