"İHH Marmara Afet Yönetim Merkezi" açıldı

BURSA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi Terminal Caddesi'nde hizmete giren merkezin açılışında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini anımsattı.

Yıldırım, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nin her türlü donanıma sahip olduğunu belirterek "Bu merkezde Türkiye'nin her tarafından kardeşlerimiz gelip eğitim görecek ve dünyanın neresinde bir afet varsa oraya ulaşmaya çalışacak. Umarım bir daha Marmara Depremi gibi depremler yaşamayız. Eğer yaşarsak da eskisine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederiz." dedi.

- "Karşılık beklenmeksizin insanlığa yapılacak hizmet"

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini söyledi. Merkezin ihtiyaç halinde büyük bir destek sağlayabileceğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Sivil toplum organizasyonu herhangi bir karşılık beklenmeksizin insanlığa yapılacak hizmettir. Bu bağlamda hem ilimize yapılan bu yatırım için hem de İHH'nin yurt içi ve yurt dışındaki örnek tavrından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu merkezin tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güzel bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah buna en az ihtiyaç olur. İhtiyaç olduğunda ise insanlara her türlü destek verilebilecek bir donanıma sahip. Nerede bir mazlum varsa İHH orada, inşallah bizler de her türlü desteği vereceğiz. Tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile çok sayıda arama ve kurtarma gönüllüsü katıldı.

- Marmara Afet Koordinasyon Merkezi

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde gıda, giyecek, diğer temel ihtiyaç malzemeleri, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları yer alacak.

Yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik kapalı kullanım alanı bulunan merkezde acil yardım ve arama kurtarma eğitimleri verilebilecek. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 konferans salonu bulunuyor.

Merkez, bulunduğu konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.

Yaklaşık 200 kişilik sığınak, 2 bin kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfağa sahip olan merkez, herhangi bir afet durumunda ilk müdahalelerin sağlanmasına öncülük edecek. Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle donatılan merkez 7 gün 24 saat hizmet verecek.