İHH Siirt'te 350 yetime

SİİRT (AA) - İHH İnsani Yardım Derneği, Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle 350 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Kent merkezindeki mağazalara götürülen çocuklar, diledikleri kıyafetleri seçti. Bayramlık elbise ve ayakkabılarını alan yetimlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Erdemci, "Yetim gülerse dünya güler" düşüncesiyle yetimleri giydirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünya genelinde yetimleri giydirmeye çalıştıklarını anlatan Erdemci, "Sadece Siirt'le sınırlı kalmadık aynı zamanda Tanzanya’da da yetim giydirmek için sponsor olduk. Geçen bayramda da sadece Siirt ile sınırlı kalmamıştık. Tanzanya’daki arkadaşlarımız bizim adımıza yetimlerimizi giydirdi. Bu hayır işleri sadece bizim isteğimizle olabilecek bir iş değil, hayırseverlerin desteğiyle yapabileceğimiz bir şey." diye konuştu.

Siirt’teki Suriyeli ve terör mağduru yetimleri de giydirdiklerini ifade eden Erdemci, "Hendek teröründen kaçıp ilimize gelen yurt içi muhacir kardeşlerimiz var. Şırnak, Silopi ve benzeri il ve ilçelerden gelen kardeşlerimizin çocuklarını da bu bayramda giydireceğiz." ifadelerini kullandı.

