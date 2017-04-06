İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'de su kuyuları açmak için çalışma başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, aylardır yağmurun yağmadığı, kuyuların kuruduğu Somali'de başlattığı acil yardım projelerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İHH acil yardım ekipleri, Somali'nin Bay eyaletine bağlı Beydava şehrine gitti.

"Doğu Afrika Acil Yardım Projesi" kapsamında kuraklığa bağlı ölümlerin ve göçlerin yaşandığı Somali'ye ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşan vakıf, ardından hayırseverlerin yardımları ile Somali halkına gıda ve su yardımlarını ulaştırdı.

İHH, bölgedeki su sorununa kalıcı bir çözüm sağlamak için de bir dizi projeyi hayata geçiriyor. Çalışma kapsamında krizin en çok hissedildiği Beydava'da gıda ve su dağıtımı yapıldı, yeni su kuyusu projeleriyle ilgili çalışma gerçekleştirildi, Uluslararası Doktorlar Derneği ile koordineli sağlık taraması yapıldı.

- "Acı tarih tekerrür etmesin diye Somali'deyiz"

Bölgede bulunan ve açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi Yusuf Avcı, 2011'deki krizde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve acı tarihin bir kez daha tekerrür etmemesi için Somali'de bulunduklarını söyledi.

Beydava'nın ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Avcı, İHH'nın Somali'deki çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı:

"Acil yardım çalışmalarımız kapsamında burada bulunduğumuz 7 günde 36 tanker suyu 30 bin mülteci kardeşimize ulaştırdık. Bununla birlikte 16 bin 200 Somalili kardeşimize de bir aylık gıda paketleri dağıttık. Biz birinci acil yardım ekibi olarak buradayız. Bizim ekibimizin buradaki yardımları tamamlandığında 70 bin Somalili mülteciye su, yaklaşık 35 bin kişiye de gıda yardımı ulaştırmış olacağız. Bizden sonra da yine acil yardım ekiplerimiz bölgeye gelerek hayırseverlerimizin bağışlarını buradaki kardeşlerimize ulaştıracaklar."

- "Beydava'da 5 yeni derin su kuyusu açacağız"

İHH Derin Su Kuyuları Proje Koordinatörü Halil İbrahim Çizmeci, 2011 krizi sonrasında İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği yaparak Somali'de başlattıkları derin su kuyusu projelerine de hız verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında toplamda 36 derin su kuyusu açacaklarını ve şu ana kadar bu rakamın 24'ünü hizmete soktuklarını aktaran Çizmeci, şu bilgileri verdi:

"Bu kuyularımız 150-200 metre derinliğe sahip oluyor ve her bir kuyudan ortalama 5 bin kişi faydalanabiliyor. Aralık ayında baş gösteren yeni bir kriz üzerine daha çok Beydava'ya yoğunlaştık. Hayırseverlerimizin destekleri ile burada da ilave olarak 5 ayrı derin su kuyusunu en kısa zamanda hizmete açacağız. Şu anda fizibilite çalışmalarını yürüttüğümüz proje tamamlandığında yaklaşık 50 bin Somalili temiz suya kavuşacak."

- "Su kuyuları göçü önleyecek"

Somali-Bay Eyaleti Ulusal Kuraklık Komitesi Üyesi Abdurrahman İbrahim ise geçen yıl yağmur yağmadığını, böyle devam ederse 2011'de yaşanan kuraklığın daha da büyüğü ile karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.

Aralık ayından bu yana sadece Bay eyaletinde kuraklığa bağlı 2 bine yakın ölüm gerçekleştiğini aktaran İbrahim, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler raporlarına göre bu sayı daha az. Çünkü onlar sadece hastanelerdeki resmi rakamları dikkate alıyorlar. Halbuki ölümler daha fazla. Burada açılan su kuyuları hayati önem taşıyor. Özellikle kriz bölgelerinde su kuyularının açılması halinde insanlar göç etmekten vazgeçecekler. İnsanlarımız bu göçü yiyecek ve içecek bulabilmek umuduyla yapıyor. Çünkü yerlerini yurtlarını terk edip buraya göç ettiklerinde kendilerine bir şekilde yardım ulaşacağını biliyor. Türkiye'den beklentimiz, 2011'deki krizde yaptığı yardımı artırmasıdır. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişi tüm dünyanın dikkatini Somali'ye çekmişti. Türkiye isterse bunu tekrar başarabilir."

Hayırseverler, Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık için bütün operatörlerden "KURAKLIK" yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın banka hesaplarına yine aynı açıklama ile bağış yapılabiliyor.