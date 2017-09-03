İHH, Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

İHH Sudan Sorumlusu Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan’da, iki gün süresince 2 bin 100 kurban hissesinin, maddi durumu iyi olmayanlara, mültecilere ve Kur'an kurslarına ulaştırıldığını belirtti.

Dağıtımda yetim sayısının fazla olduğu Darfur bölgesine ağırlık verdiklerini dile getiren Kirenci, "Yıllarca iç savaşla boğuşan bu bölgede yüz binlerce yetim yaşıyor. İHH Sudan olarak 180 kurbanımızı Darfur’da kestik." dedi.

Darfur'un yanı sıra Kesele'de 40 ve Hartum'da 80 kurbanın kesildiğini kaydeden Kirenci, "Sudan'a sığınmış Filistin, Suriye ve Yemen'den kardeşlerimize de kurban eti dağıttık. Çalışmalarımız bayram boyunca devam edecek." diye konuştu.

Kirenci, kurban kesiminin Sudan ve Türkiye halkları arasında köprü görevi gördüğünü, bu vesileyle İslam kardeşliğinin diri tutulduğunu söyledi.