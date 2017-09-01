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İHH, Suriye’de 250 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de yaklaşık 250 bin kişiye kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

İHH, Suriye’de 250 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de yaklaşık 250 bin kişiye kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin farklı bölgelerindeki 7 bin 490 hisse kurban kestik. Bu hisseleri bayram boyunca yaklaşık 250 bin kişiye teslim edeceğiz." dedi.

Tosun, "Bağışçıların emanetlerini Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Humus kırsallarında, Bab, Cerablus ve Azez’in yanı sıra Şam'da kuşatma altında bulunan Doğu Guta bölgesinde halka dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Tosun, şunları kaydetti:

"Suriye halkı, 6 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz. Olayların başladığı ilk günden bu yana Suriye'de yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadık. Ekiplerimiz kesilen kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırmaya başladı."

Muhabir: Burak Karacaoğlu

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