Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

İHH Suriye'de kurbanlık alımını tamamladı

HATAY (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Suriye’deki savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için alımların tamamladığını belirtti. Özdemir yaptığı açıklamada, Türkiye'den...

İHH Suriye'de kurbanlık alımını tamamladı

HATAY (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Suriye’deki savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için alımların tamamladığını belirtti.

Özdemir yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını ifade ederek, "Suriye'nin İdlip, Halep, Hama, Lazkiye, Humus, Şam kırsalları ve kuşatma altında bulunan Doğu Guta gibi bölgelerinde kurban kesim merkezleri oluşturduk. Suriyeli savaş mağdurları için kurbanlık alımlarımızı tamamladık." dedi.

Suriye'de saldırı altındaki halkın gıda sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Özdemir, "Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine et girecek. Bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. Bayramda ve sonrasında da Suriye’ye çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek." diye konuştu.

Özdemir, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İHHKurbanlıkSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5