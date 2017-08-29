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İHH'dan Arakan'a acil gıda yardımı

- Vakıf, Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Arakanlılara içinde pirinç, mercimek, un, tuz ile sıvı yağ bulunan acil gıda paketleri gönderdi

İHH'dan Arakan'a acil gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Arakanlılara acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına doğru yığıldı. Bangladeş polisi ise sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri çeviriyor.

İHH, yıllardır zorlu hayat şartları ve çatışmalarla mücadele eden Arakan halkına acil gıda malzemesi gönderdi. İçinde pirinç, mercimek, un, tuz ile sıvı yağ bulunan acil gıda paketlerinden Bangladeş'e sığınan bin Arakanlı aile istifade etti.

Acil ihtiyaç listesinde ise gıda malzemeleri, ilaç ve tıbbı malzeme, branda, çocuk maması, elbise, hijyen ve yaşam malzemeleri yer alıyor.

İHH, bölgede Arakanlı Müslümanlara yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Gelecek günlerde İHH ekipleri, kurban çalışmaları ve acil yardım çalışmaları kapsamında bölgede yardımlarını artıracak.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cuma gününden beri Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonlarda yaklaşık 850 Rohingya Müslümanı öldürüldü. Ölenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı ise bini geçti.

Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellese de son birkaç günde 20 binden fazla Rohingyalı Müslüman, Arakan’dan yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 60 bin Rohingyalı Müslüman, Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede hayata tutunmaya çalışıyor.

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Acil YardımArakanİHH
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