İHH'dan Bosnalı şehit ailelerine ramazan yardımı

SARAYBOSNA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'teki şehit ailelerine ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.

Başkent Saraybosna'da faaliyet gösteren İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen dağıtımda, 300 adet gıda paketi şehit ailelerine ulaştırıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın ramazan ayı boyunca Bosna Hersek genelinde 2 bin 900 gıda paketi dağıtacağını belirtti.

Bugün 300 şehit ailesinin yanı sıra 300 savaş gazisine de gıda paketleri vereceklerini aktaran Atalay, yarın da diğer şehirlerde dağıtımlar yapılacağını söyledi.

İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Feyza Tanok Sehbajraktarevic de şehit aileleri ve gazilere desteğin önemine işaret ederek, "Bosna Hersek'te onlar için yaşam zor. Umarım bu ufak yardım onları sevindirir." dedi.

Saraybosna Kantonu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bahrija Kitusa, şehit ailelerinin içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekerek, "Eşini ülkesi için kaybeden kadınların geliri çok az. Şehit aileleri yapılan bu yardımlarla mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Bosna'daki savaşta 1992 yılında eşini kaybeden İzeta Borcak da oğluyla yaşadığını anlatarak, "Bu yardımın bizim için anlamı büyük." diye konuştu.

Ayrıca Saraybosna'da gazilere gıda paketleri dağıtacak olan İHH, Gorazde, Kakanj, Maglaj ve Zenica şehirlerinde de ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri verecek.