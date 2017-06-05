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İHH’dan Eritreli Mültecilere Gıda Yardımı

- Açlık ve kuraklık nedeniyle Sudan’a sığınan Eritreli mültecilere gıda paketleri dağıtıldı

İHH’dan Eritreli Mültecilere Gıda Yardımı

KESELE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Sudan’ın Kesele eyaletinde bulunan Gargur Mülteci Kampı’nda yaşayan Eritreli mültecilere gıda yardımında bulunuldu.

İHH çalışmaları için Türkiye’den gelen yardım ekibi, bölgedeki dağıtımları gerçekleştirdi. Barakaları da ziyaret eden ekiptekiler, mültecilerin sıkıntılarını dinledi.

İHH çalışanları, açlık ve kuraklık sebebiyle ülkelerini terk eden Eritrelilere yardımların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Dağıtılan yardım kolileri, Eritreli mültecilerin ramazan ayında yüzünü güldürdü.

İHH'nın Kesele çalışmalarına İstanbul’dan katılan İbrahim Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteci kampında kalanların hayatlarını gördüğünde kendisinin ne kadar lüks içerisinde yaşadığının farkına vardığını belirtti.

Türk bayrağını gören Eritreli kardeşlerinin ettiği duayı asla unutmayacağını dile getiren Kılıç, onların gönlünde beslediği Türkiye sevgisine İHH olarak karşılık vermeye çalıştıklarını ifade etti.

-“Yardımlarımız ramazan sonrası da devam ediyor”

İHH Sudan Sorumlusu Fethullah Kirenci de, Kesele bölgesindeki Eritrelilere yapılan yardımların sadece ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını vurguladı.

Kirenci, Eritre'deki yardım çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:

“2007’den bu yana Kesele’ye yardımlarımız sürüyor. Özellikle yetim kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız var. Bu bölgede yüzlerce yetimin sponsorluğunu üstleniyoruz. Onların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için su tankeri hediye ediyoruz. Eşeklerle o suyu satarak para kazanıyorlar. Yetim annelerini desteklemek içinse onlara dikiş makineleri veriyoruz. Bunların dışında süt keçisi, sağmal inek yardımlarımız da belli aralıklarla devam ediyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Eritreli MültecilerİHH
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