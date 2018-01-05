İHH’dan Esed-DEAŞ mağdurlarına yardım eli

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) insani yardım vakfı Suriye’de Hama ve İdlib kırsalında süren hava saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler için İdlib ilinin kuzeyinde geçici konaklama merkezi kurdu.



İHH Suriye Çalışmaları basın sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava ve kara saldırıları nedeniyle Hama’nın doğusundaki sivillerin can güvenliğinin kalmadığını ve onbinlerce ailenin bu nedenle İdlib’in kuzeyine doğru göç ettiğini anımsattı.

Ailelerin konaklayabilmesi amacıyla İdlib ilinin kırsalındaki Kefer Lusin köyünde konaklama tesisi kurma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Hama ve İdlib’den gelen ailelere yönelik ilk etapta konaklayabilmeleri amacıyla Kefer Lusin’de 120 adet çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Çadır kurulumlarımız halen devam ediyor. Toplamda 200 çadır kurarak açıkta kalan aileleri de yerleştirmeyi planlıyoruz."

Tosun, sivillere barınma ve ısınma gereçlerinin yanı sıra gıda yardımında da bulunduklarını belirterek, ailelere battaniye, sünger yatak, halı ve gıda malzemesi yardımında bulunduklarını dile getirdi.

Suriye'de son iki haftadır şiddetli hava saldırılarına maruz kalan İdlib ilindeki hastanelere 100 bin serumluk destek yapıldığını belirten Tosun, dağıtılan yardımlardan bölgedeki yaklaşık 800 ailenin faydalandığını aktardı.



Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ve Hama illerini, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına almıştı. Ancak ateşkesi ihlal eden Esed rejimi, terör örgütü DEAŞ ile iş birliği yaparak, özellikle son 2 haftadır İdlib'in güneyi ve Hama'nın doğusu ile kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.







