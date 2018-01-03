İHH'dan Filipinler'e acil yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'de etkili olan tropikal tayfununun ardından harekete geçerek, acil yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gıda yardımı gönderdi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf sel ve heyelanların yüzlerce insanın ölümüne neden olduğu Filipinler'in Mindanao ve Zamboanga bölgelerine acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 250'yi aştı. Yollar ve evlerde ciddi hasarların oluştuğu Mindanao ve Zamboanga bölgelerinde ölümlerin yanı sıra yüzlerce kayıp vakaları da meydana geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, afet sonrası harekete geçerek acil yardım faaliyetleri kapsamında 2 bin afetzedeye gıda yardımında bulundu.

- "Filipinlileri yalnız bırakmadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Güney Asya Masası'ndan Mücahit Demir, vakıf olarak bölgede her daim faaliyet yürüttüklerini ve meydana gelen afet sonrasında da yine Filipinlileri yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Demir, 2 bin kişiye temel gıda malzemeleri ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sel ve heyelan felaketi sonrasında aileler, evlerini terk etmek zorunda kalarak meydanlarda beklemeye çekildi. Biz de İHH olarak vakit kaybetmeksizin yardım çalışmalarımıza başladık. İlk etapta afetzedelere pirinç, makarna, konserve balık, kek ve sıcak içecek ürünlerinin dağıtımını yaptık. Hayırseverlerimizin destekleriyle bölgede acil yardım faaliyetlerimizi kriz sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz."



Hayırseverler, Filipinler'deki afetzedelere yardım için bütün operatörden "SEL" yazıp "3072"ye kısa mesaj atarak 5 lira bağış yapabilir. Ayrıca yine "SEL" açıklamasıyla vakfın tüm banka hesaplarından destekte bulunulabilir.

