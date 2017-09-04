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İHH'dan Gazze'de kurban eti dağıtımı

- İHH, Gazze'de 6 bin aileye kurban eti dağıttı

İHH'dan Gazze'de kurban eti dağıtımı

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki 6 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

İHH'nın Gazze ofisi basın yetkisi Muhammed eş-Şerfa, AA muhabirine, kurban edilen 60 dananın etlerinin ihtiyaç sahibi 6 bin aileye dağıtıldığını söyledi.

Şerfa, her bir aileye ikişer kilo et düştüğünü söyledi.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, yaklaşık 1,9 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.

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GazzeİHHKurban Eti
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