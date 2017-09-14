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İHH'dan Haitililere yardım

- İHH, Irma kasırgasından etkilenen bin 250 Haitiliye gıda, su ve sağlık malzemesi ulaştırdı

İHH'dan Haitililere yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında, Haiti'de Irma kasırgasından etkilenen bin 250 kişiye gıda, su ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, Irma kasırgasının vurduğu Haiti'de 10 binden fazla insanın evlerinden olduğu belirtildi.

Kasırganın felakete yol açtığı Haiti'de bazı bölgelere ulaşılamadığı, hayatta kalanların ise barınma, su ve sağlık malzemelerine ulaşmakta sıkıntı çektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağmurlardan ve etkili rüzgarlardan kolera ve diğer hastalıkların ortaya çıkma riski bulunuyor. Özellikle başkent Port Au Prince yakınlarındaki Miragoane bölgesinde yaşayan 28 bin 815 kişi çok ciddi zarar gördü. Dünyanın neresinde olursa olsun acil yardım bekleyen insanlara yardım ulaştırmaya devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgeye giderek kasırgadan etkilenen ailelere gıda, su ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Yardımlardan şu ana kadar bin 250 kişi faydalandı"

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HaitiIrma KasırgasıİHHYardım
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