İHH'dan Halep'e insani yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Halep kentinin kırsalındaki Anadan bölgesindeki 300 aileye insani yardım ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadan bölgesindeki insanların enkazlar arasında yaşadığını söyledi.

Suriye'de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tosun, "Halep, geçtiğimiz yıl maalesef büyük bir katliama maruz kalmıştı. Kent merkezi boşaltılsa da Halep kırsalında halen siviller yaşıyor. Halep kırsalındaki Anadan bölgesi, Suriye rejiminin bulunduğu alana sıfır noktası konumunda. Bu nedenle insanlar birçok ihtiyacını dahi temin edemiyor. Bölgede bulunan 300 aileye düzenli olarak gıda yardımı ulaştırıyoruz. Ekmek ve temiz içme suyu büyük ihtiyaç kalemleri arasında yer alıyor. Ekmeğin poşeti 1 dolara yaklaşmış. Temiz içme suyu ise 50 kilometre uzaklıktaki bölgelerden tankerlerle temin edilebiliyor." diye konuştu.

Selim Tosun, Anadan bölgesinin yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını belirterek, ''Bölgede yaklaşık 5 bin sivil yaşıyor. Bu siviller bombalar altında hayata tutunmaya çalışıyor. 2 ay önce gıda dağıtımı için geldiğimizde namaz kıldığımız bir caminin bugün enkaza dönmüş hali ile karşılaştık. Yani camilerin bile bombalandığını gördük.'' dedi.