İHH'dan Irak'taki depremzedelere yardım

SÜLEYMANİYE (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Irak'taki depremde en çok zarar gören Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesindeki afetzedelere yardım malzemeleri dağıttı.

AA muhabirine konuşan İHH Ortadoğu Proje Sorumlusu Mehmet Akbaş, depremden etkilenenlere, gıda kolileri, battaniye ve kilim gibi acil ihtiyaç malzemeleri getirdiklerini belirtti.

Deprem haberinin hemen ardından harekete geçtiklerini, hazırlıklarını tamamlayarak bugün bölgeye geldiklerini söyleyen Akbaş halihazırda 250 kişilik yardım malzemesi dağıttıklarını ifade etti.

Irak'taki depremzedelere yardımlarının süreceğini belirten Akbaş, şunları dile getirdi:

"500 adet çadırımız bugün gümrükten içeri girdi, yarın ve daha sonraki günlerde de bu malzemelerimizin dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Günlük sıcak yemek dağıtımı yapacağımız bir seyyar mutfağımız da önümüzdeki günlerde en uygun bölgeye getirilecek, bir ay boyunca bin kişilik sıcak yemek dağıtımı da yapacağız."

Akbaş bölgede binlerce hasar görmüş ev olduğunu dolayısıyla on binlerce insanın dışarıda kaldığını bu mağduriyetlerin de en kısa zamanda giderilmesi için evlerin onarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Yunus Keleş