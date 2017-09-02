İHH'dan Irak'taki sığınmacı ve muhtaçlara kurban yardımı

ERBİL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Musul, Kerkük ve Süleymaniye kentlerinde sığınmacılar ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 40 büyükbaş kurbanlığın kesimini gerçekleştirdi.

İHH ekibi, Musul'da sığınmacıların kaldığı Dibege Çadır Kampı ile kentin doğu yakası, Kerkük ve Süleymaniye'de hayırseverlerin vekaletle bağışladığı kurbanlıkların kesimini yapıyor.

AA muhabirine konuşan İHH Uluslararasi İlişkiler ve İnsani Diplomasi Koordinatörü İzzet Şahin, Musul ile Erbil arasındaki Mahmur bölgesinde bulunan Dibege Kampı'nda yaklaşık 30 bin kişinin kaldığını söyledi. Şahin, kampta kalan 2 bin aileye kurban eti dağıtacaklarını belirtti.

Diğer kesimlerinin ise Kerkük ve Süleymaniye'de yapılacağını anlatan Şahin, bu etlerin kamplarda ve kent merkezlerinde kalan Musullu ve Telaferli sığınmacı aileler ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti.

Yardım çalışmalarında daha çok göç almış bölgelere ağırlık verdiklerini anlatan Şahin, Kurban Bayramı'ndan önce de bölgeye insani yardımda bulunduklarını hatırlattı.

Musul'un Reşadiye Mahallesi'ne sığınan 50 Telaferli Türkmen ve Arap sığınmacıya 28 Ağustos'ta vantilatör ve buzdolabı dağıtan İHH, ayrıca Telafer'deki çatışmalardan kaçan 500 aileye de gıda yardımı yapmıştı.