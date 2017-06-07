İHH'dan Kerkük'teki mültecilere ramazan yardımı

KERKÜK ( AA ) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı yardım projeleri kapsamında Irak’ın Kerkük kentinde 650 göçmen aileye ramazan kumanyası dağıttı.

İHH'nın gönderdiği yardımların dağıtımını yapan Kerkük'teki Ortadoğu Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Kemal Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İHH tarafından Kerkük'e gönderilen yardım kumanyası, Musul'un özellikle terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bazı bölgelerinden, Telafer'den ve Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinden kaçan 650 göçmen aileye dağıtıldı.'' dedi.

Kumanyanın pirinç, toz şeker, sıvı yağ, mercimek, kuru fasulye, makarna, şehriye, peynir, un, salça ve sut tozundan oluşan 11 gıda maddesi içerdiğini söyleyen Bayatlı, hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan her zaman Iraklıların yanında yer alan İHH'ya teşekkür etti.

DEAŞ'ın Musul’u işgal etmesiyle başlayan krizin Kürt ve Türkmen bölgelerini olumsuz yönde etkilediği ilk günden itibaren Irak’a yardımlarını seferber eden İHH, saldırılardan kaçarak Kerkük’te mülteci durumuna düşen Türkmenleri de yalnız bırakmadı.