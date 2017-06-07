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İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

- İHH ile Katarlı yardım kuruluşu Eid Charity Vakfı iş birliğinde başkent Bogota ile Medellin kentinde 250'yi aşkın ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı

İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

BOGOTA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'nın başkenti Bogota ile Medellin kentinde ramazan dolayısıyla gıda yardımı dağıttı.

Bogota'daki yardımlar, vakfın Latin Amerika'da yürüttüğü ramazan çalışmaları kapsamında bu ülkede bulunan görevlileri tarafından İstanbul Mescidi'ndeki iftarın ardından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Vakfın Kaynak Geliştirme Birimi görevlisi Mehmet Çelik, Katarlı yardım kuruluşu Eid Charity Vakfı ile yürüttükleri faaliyetler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kolombiya'da 250'den fazla aileye yardım ulaştıklarını belirterek, İHH'nın Bogota ve Medellin'de ramazan çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kolombiya'dan sonra Ekvador ve Peru'da iftar organizasyonu düzenleyerek kumanya dağıtacaklarını anlatan Çelik, "Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Katarlı yardım kuruluşu Eid Charity'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Latin Amerika ve özellikle Kolombiya'daki yardım çalışmalarının Türkiye'deki kadar yoğun olmadığına dikkati çeken İHH İnsani Diplomasi Birimi görevlisi Mustafa Talha Keskin ise bu durumu değiştirmek için çaba sarf ettiklerini ve vakfın bölgedeki faaliyetlerini geliştirmeyi umduklarını dile getirdi.

İHH'nın Medellin'deki yardımları ise Belen semtinde İslam Kültür Merkezi'nde verilen iftarın ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak Ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım VakfıEid CharityKatarKolombiyaRamazan YardımıTürkiye
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