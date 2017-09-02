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İHH'dan Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta kurban eti dağıtımı

KOSOVA OVASI (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanların etleri Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay,...

İHH'dan Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta kurban eti dağıtımı

KOSOVA OVASI (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanların etleri Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da Kurban Bayramı boyunca büyükbaş 40 hayvanın kesiminin yapılarak etlerinin bin 800 aileye ulaştırılacağını söyledi.

Kosova Ovası'nda çoğunluğu gazi yakını olan 120 aileye kurban eti götürdüklerini belirten Atalay, "Kaçanik, Drenica, Priştina, Prizren, Mamuşa şehirlerinde kurban dağıtımlarımız bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek. Öncelikle yetimlere ve ailelerine, gazilere, öğrenci yurtlarına, akıl hastanelerine, bir de down sendromlu çocukların ailelerine kurbanlarımızı vereceğiz." diye konuştu.

Kosova'daki Savaş Malulleri Derneği Başkanı Cevdet Çeriçi de yardımlardan dolayı İHH'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

İHH tarafından Kosova'nın yanı sıra Makedonya ve Arnavutluk'ta da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

Makedonya'daki Ensar Derneği ile İHH gönüllüleri, ülkenin doğusunda bulunan Ustrumca kentine bağlı köylerde 350 aileye kurban eti ulaştırdı.

Arnavutluk'ta da başkent Tiran ve çevresinde yaklaşık 900 kişiye kurban eti dağıtıldı.

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