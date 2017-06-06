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İHH'dan Libya'daki sığınmacı ailelere gıda yardımı

TRABLUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'nın başkenti Trablus'taki sığınmacı ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.İHH Libya Sorumlusu Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

İHH'dan Libya'daki sığınmacı ailelere gıda yardımı

TRABLUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'nın başkenti Trablus'taki sığınmacı ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.

İHH Libya Sorumlusu Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara yönelik yardım faaliyetleri kapsamında Bingazi'den Trablus'a göç eden ailelere bin 200 gıda paketi dağıtıldığını söyledi.

İHH'nın geçen hafta da Libya'nın batısı ve güneyindeki çeşitli bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere tüm temel malzemeleri içeren 2 bin gıda paketi dağıttığını ifade eden Altun, ülkenin doğusunda dağıtım yapabilmek için de yerel yardım kuruluşlarının koordinasyonunu beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İHHLibyaTrablus
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