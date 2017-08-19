İHH'dan selin vurduğu Nepal'e yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nepal'deki 2 bin sel mağduruna acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara yardım ulaştırmaya devam eden vakıf, muson yağmurları sonrasında sel felaketine maruz kalan Nepal halkının da yardımına koştu.

Vakıf tarafından Nepal'in Jhapa, Morang, Sunsari, Saptari ve Siraha bölgelerinde selden etkilenen yaklaşık 2 bin kişiye, pirinç, mercimek, yağ, tuz, pirinç ezmesi, şeker, çadır ve cibinlik yardımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Güney Asya Masası'ndan Mahmut Toptaş, ülkenin doğusundaki ovalık bölgelerde büyük hasar meydana geldiğine dikkati çekti. Felaket nedeniyle Nepal'de 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Toptaş, selde çok sayıda kişinin de kaybolduğunu dile getirdi.

Evlerini terk edip güvende olabilmek için yüksek yerlere kaçmak zorunda olan halkın büyük sıkıntı içinde olduğuna dikkati çeken Toptaş, şunları kaydetti:

"Yüzlerce hektarlık ekim alanı selle birlikte mahvoldu. Günlerdir aralıksız yağan yağmurun bir süre daha yağacağı meteoroloji tarafından öngörülüyor. Saptari bölgesinde sel, 50 bin civarında evi kullanılmaz hale getirdi. Bununla birlikte çeşitli bölgelerde 3 bin kadar aile, bir haftadır sıkışmış bir durumda kurtarılmayı bekliyor. Morang'daki sel suları Müslüman topluluğun çok olduğu Biratnagar'da havalimanını bile kaplamış durumda. Aileler sadece temel eşyalarını ve kısıtlı yiyecek stokunu alıp evlerini terk etmek zorunda kaldı."

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, bağışçıların destekleriyle Nepal halkına yardım etmeye devam edeceği, hayırseverlerin, vakfın banka hesaplarına "Nepal" açıklaması ile yardımda bulunabileceği bildirildi.



