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İHH'dan Suriye'deki engellilere destek

- Azez ve Cerablus'ta bulunan kamplar ile Irşef, Dabık çevresindeki bölgelerde yaşayan bedensel engelli Suriyelilere, tekerlekli sandalye dağıtıldı

İHH'dan Suriye'deki engellilere destek

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'deki kamplarda ve hasta bakım evlerinde yaşayan bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep kentine bağlı Azez ve Cerablus'ta bulunan kamplar ile Irşef, Dabık çevresindeki bölgelerde belirlenen 80 engelli Suriyeliye tekerlekli sandalye verildi.

İHH’nın Suriye'deki kamplarından sorumlu Enes Uçmaz, Suriye’de yaşanan savaştan dolayı sınır bölgelerine sığınan 150 bin Suriyeli ailenin vakfın gerçekleştirmiş olduğu projelerle hayata tutunduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 bin engellinin tespit edildiği kamplarda, maddi imkansızlıklardan dolayı zorluk yaşayan engellilerin hayata katılımlarının sağlandığını aktaran Uçmaz, “Son olarak belirlediğimiz, savaştan önce ve savaş sırasında engelli konumuna düşen 80 kişiye tekerlekli sandalyelerini ulaştırdık. Bilindiği üzere kamplarda hayat herkes için zor ama engelli insanlar için daha zor. Biz de bu insanların sosyal hayata daha fazla adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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