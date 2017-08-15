İHH'dan Suriye'deki Iraklı mültecilere destek

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’ye göç eden Iraklı mülteci ailelere gıda yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'tan göç ederek Suriye'nin Sarmada kasabasına sığınan ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen Iraklı ailelere İHH ekipleri tarafından gıda kolisi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldığını bildiren Tosun, ''Irak ve Suriye halkı yıllardır sebepsiz bir şekilde zulme maruz kalıyor. Bu iki ülkedeki insanlar her şeye rağmen hayata tutunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Can güvenliğini sağlamak için göç etmek zorunda kalan aileler son çareyi Suriye’nin Sarmada bölgesine sığınmakta buldu." dedi.

Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan ve uçuşa yasak bölge olarak belirlenen Sarmada’ya sığınan Iraklı ailelerin, bölge insanı tarafından kısa sürede kabul gördüğünü anlatan Tosun, ''Ailelerin uzun süren göç yolculuğu nedeniyle birçok yaşamsal malzemeye ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz Irak’tan gelen 60 aileye gıda kolisi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Bu sayede Iraklı ailelerin bu zorlu göç yolculuğunda nefes alabilmelerini sağladık." diye konuşu.