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İHH'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

- Ramazan ayında her gün 10 bin Suriyeli yetime sıcak yemek dağıtılıyor

İHH'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan mutfak ve aşevlerinden her gün 10 bin yetimin yararlandığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlere korunak olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında Suriye'nin birçok bölgesine yardım götürdüklerine değinen Tosun, şunları kaydetti:

"Ramazan ayıyla Suriye'de her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte birçok ihtiyaç malzemesini temin edemeyen insanlar iftar yapamayacaklardı. Bu nedenle Suriye'nin belli noktalarında kurduğumuz mutfak ve aşevlerinde üretilen yemekler sayesinde önemli bir ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Her gün 10 bini aşkın Suriyeli yetime de iftarlık sıcak yemek veriyoruz." diye konuştu.

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IftarİHHSıcak Yemek
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