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İHH'dan Suriye'ye ekmek fabrikası

- İdlib kırsalındaki Kefer Yahmul bölgesine yaptırılan fırın hizmete açıldı - Fırına, trafik kazasında hayatını kaybeden İHH çalışanı Zafer Ersoy'un ismi verildi

İHH'dan Suriye'ye ekmek fabrikası

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib kentine bağlı Kefer Yahmul bölgesine yaptırılan fırın hizmete açıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de ekmek ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekti.

Bazı bölgelerde un temin edilmediği için insanların ekmeğe ulaşılamadığını vurgulayan Tosun, "Türkiye ve Suriye içinde kurduğumuz fırınlarla ekmek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Son olarak İdlib'in Kefer Yahmul bölgesinde günlük 25 bin ekmek üretebilecek kapasiteye sahip fırın hizmete girdi. Böylelikle ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurduğumuz fırınlarımıza bir yenisini daha ekledik. Fırının mekanik ekipmanları Kayseri İHH tarafından temin edildi. Üretime devam edebilmeleri için Endonezya merkezli ACT kurumu tarafından un desteği yapılıyor. Tüm hayırseverlerin katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Fırına, Kilis İHH ofisinde çalışan ve geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Ersoy'un ismini verdiklerini belirten Tosun, üretilen ekmekleri çadır kent ve evlerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekmek FabrikasıİHHSuriye
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