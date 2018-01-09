İHH'dan uyuşturucu ile mücadele konferansları

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, "Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!" sloganıyla 31 şehirde uyuşturucu ile mücadele konferansları başlatacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkati çekmek amacıyla sivil toplum ve kamu kurumları iş birliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyen bir dizi konferans düzenleneceği belirtildi.

İHH'nın, Türkiye'nin uyuşturucu bağımlılığı ve suç oranının yüksek olduğu 47 şehrinden 31'inde konferanslar düzenleyerek uyuşturucu sorunu ve madde bağımlılığı ile alakalı farkındalık oluşturmak ve bunlarla mücadele için bilinçlendirme çalışmaları yürüteceği aktarılan açıklamada, "Konferanslar, il sağlık müdürlükleri, akademisyenler, üniversiteler, gazeteciler, belediyeler ve ilgili tüm kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan konferansların ilki 11 Ocak Perşembe günü Trabzon'da yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de, sigara, alkol ve uyuşturucu ile tanışma yaşının giderek düştüğü vurgulanan açıklamada, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının tehlikeli boyutlarda sessiz ve derinden yayıldığı ifade edildi.

Uyuşturucuya yüzde 48 arkadaş etkisi, yüzde 23 ise meraktan başlanıldığı aktarılan açıklamada, uyuşturucu sorununu tahlil edecek gerçekçi bir araştırma raporu olmadığına dikkat çekildi.

Sigara ve alkole karşı gösterilen mücadelenin uyuşturucu konusunda da gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelenin tek merkezden yürütülmesine ve karargah bir kuruma ihtiyacımız var. Yeşilay, bu mücadelenin merkezinde olmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır. Madde bağımlılığı mücadelesinde Türkiye'nin model oluşturabilecek bir strateji geliştirmesi gerekiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede devlet ve sivil toplumun iş birliğinin güçlendirilmesinin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, mücadeleye mahalle ve okullardan başlamak gerektiği aktarıldı.

Mahallelerin ve sokakların öncelikli sahiplerinin buralarda ikamet edenler ve yaşayanlar olduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bizler mahallemize ve okulumuza sahip çıkarsak, geleceğimize sahip çıkmış oluruz. Mahallelerde dağıtımı yapılan uyuşturucu illeti ile mücadeleyi aynı şekilde mahallelerimize sahip çıkarak başlatmalıyız. Mahallenin içinden geçerek büyüyen gençlerimiz okul, cami, muhtar, belediye, emniyet, berber, bakkal ve kahvelerin kültürel kimliğinden etkilenirler. Ülkemizde 32 bin 52 mahalle ve 18 bin 333 köyümüz var. Okul sayımız 62 bin 250, öğretmen sayımız 1 milyona yaklaştı. Türkiye'de 17 milyon 319 bin 433 öğrenci eğitim alıyor. 86 bin 762 camimiz var. İstanbul, 3 bin 317 cami sayısıyla en çok caminin bulunduğu ilimiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı 117 bin 378. Belediye sayımız bin 389. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ise 273 bin 846 personel görev yapıyor. Yani dev bir kamu gücümüz var. Bunların tümü mahallelere bir şekilde hizmet veriyor. Uyuşturucu ile mücadele anlayışımızı değiştirmek zorundayız. Bu mücadeleyi polis, jandarma ve devletin omuzlarına yüklersek bu işin altından kalkamayız."

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Trabzon, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Manisa, Denizli, Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, Samsun, Tokat, Van, Yalova, Balıkesir, Diyarbakır, Kocaeli, Bilecik, Aydın, Şanlıurfa, Isparta ve Çankırı'da konferanslar verileceği kaydedildi.