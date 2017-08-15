İHH'dan Yemen'e sağlık yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kolera vakalarının sık gözlendiği Yemen'e 9 ayrı kalemde tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, vakfın, savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşmaya devam ettiği, bu kapsamda, kolera salgınının etkili olduğu Yemen'e tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi yardımı ulaştırdığı belirtildi.

Yardımların, Yemen’in Elcevf bölgesinde binlerce hastaya hizmet veren bir sağlık kliniğine yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Ortadoğu Masasından Umut Bilgin, yardımları Yemen halkının yanında olduklarını göstermek için yaptıklarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Bilgin, "Otoklav ve Emme cihazı, Elektron mikroskobu, ultrason yazıcı, elektrokadiograf, E.N.T arıza tespit seti, steteskop, tansiyon ölçme aleti, farklı ölçülerde X-RAY kasetler, acil durum ve ameliyatlar için ekipman ve narkoz ilaçları" yardımları sayesinde hastalıkların teşhisi konusunda doktorlara kolaylık sağlanacağını kaydetti.

- Yemen’de sağlık

Bu arada açıklamada, ülkede halihazırda 14,7 milyon insanın yeterli sağlık hizmetlerden yoksun durumda olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Nüfusun 8,8 milyonu ise şiddetli derecede tıbbi altyapı eksiği ile karşı karşıya. Temel tıbbi malzemelerin eksik olduğu ülkede sağlık hizmetleri tesislerinin sadece yüzde 45’i çalışmakta. Çatışmalar esnasında 274 sağlık hizmetleri tesisi hasar gördü, 13 sağlık çalışanı da öldürüldü. Ülkedeki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilacın da fahiş fiyatlarla satıldığı belirtilmekte. Ülkede sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu belirtilirken, hastaların ilaç alamadığı ifade ediliyor."

Açıklamada, Yemen’de ayrıca şeker, böbrek yetmezliği, kalp problemi ve kanser gibi hastalıkları olan binlerce kişi bulunduğu ve yeterli ilaç olmayışı ve olanların da pahalıya satılması nedeniyle bu insanların hayatlarının büyük bir risk altında olduğu vurgulandı.

Ekonomik ve insani krizlerin derinleştiği ülkede, sağlık hizmetlerinde görülen aksaklıklar ve çöplerin toplanmaması başta olmak üzere yaşanan çeşitli çevre sorunlarının da hastalığın yayılması konusundaki endişeleri arttırdığı aktarılan açıklamada, "Devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması nedeniyle her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadeleri kullanıldı.