İHH'dan yetim çocuklara bayramlık giysi yardımı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, Kurban Bayramı öncesi kentteki yetim çocuklara bayramlık giysi dağıtıldı.

İHH Yetim Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar bayramlık giysi seçmenin mutluluğunu yaşadı.

Derneğin Yetim Birimi Sorumlusu Selamet Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde yetim çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Yetim Koordinasyon Merkezini yeni açtıklarını dile getiren Sakar, bundan sonra sürekli olarak giysi ve ayakkabı yardımı yapacaklarını dile getirdi.

Yardımlarının Kurban Bayramı süresince devam edeceğini belirten Sakar, şunları kaydetti:

"Biz yetim çocukların yüzünü güldürmek için merkezimizi açtık. Çok fazla talep olduğunu görünce hedef kitlemiz de arttı. Boşanmış, yalnız yaşayan insanlara da yardımlar yapacağız. Bu bayramda da bin yetim çocuğumuzu giydireceğiz. Gaziantep'teki yetim çocuklarla başladık. Yetimhanelerde kalan Suriyeli çocuklarla beraber bin çocuğumuza kıyafet ve ayakkabı dağıtacağız. Kendi kıyafetlerini seçmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Bayram boyunca da hayırseverlerden gelen etleri dağıtacağız. Bundan sonra da merkezimizde yardımlarımız düzenli olarak devam edecek."