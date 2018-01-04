İHH'den İdlib'deki hastanelere serum desteği

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib ilinde artan saldırılar nedeniyle stokları azalan hastanelere 100 bin adet serum gönderdi.

İdlib'de son iki haftada yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bazı hastanelerde tıbbi malzeme stokları tükenme noktasına geldi.

Bunun üzerine, Suriye'de yardım çalışmaları yürüten İHH, İdlib ilindeki hastanelere 100 bin serum gönderdi.

İHH Babulhava ofisi sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib’deki "Bazı hastanelerde tıbbi malzeme stoklarının tükenme noktasına gelmesiyle acil müdahale bekleyen hastalar gerekli tedaviyi göremiyor. İdlib'deki hastanelerde özellikle serum ihtiyacının çok fazla olduğunu tespit ettik. Bu nedenle temin ettiğimiz 100 bin serumu, lojistik merkezimizden İdlib ilindeki hastanelere gönderdik." diye konuştu.

İdlib'in güneyinin yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını anımsatan Altun, "Bu bölgelerdeki sivillerin yaralanması durumunda hastanelerdeki malzemelerin yetersiz olması sivillerin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için 100 bin adet serumun büyük bir bölümünü İdlib’in güneyindeki hastanelere gönderdik." ifadelerini kullandı.

İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunuyor.







