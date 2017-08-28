İHH'nın Irak'taki yardım faaliyetleri

MUSUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Telaferli sığınmacılara gıda, vantilatör ve buzdolabı yardımında bulundu.

AA muhabirine konuşan İHH Ortadoğu Masası Sorumlusu Mehmet Akbaş, Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra söz konusu bölgeye giren ilk yardım kuruluşu olduklarına dikkati çekerek, Reşadiye Mahallesi'nde barınmaya çalışan 50 Telaferli Türkmen ve Arap sığınmacıya vantilatör ve buzdolabı yardımında bulunduklarını söyledi.

Bölgede daha önce yaptıkları yardımlara dair Akbaş, "Daha önce burada gıda,ilaç, oyuncak dağıtımı, su kuyularının açılması ve ıslahı gibi birçok projeyi hayata geçirdik." dedi.

Akbaş, Türkmen Telafer ilçesinde yaşanan olaylardan kaçarak bölgeye sığınan 500 aileye de pirinç, nohut, makarna, salça ve zeytin yağından oluşan gıda paketlerini dağıttıklarını, sivillere yönelik yardımların devam edeceğini söyledi.

Telaferli Muhammed Abdullah söz konusu yardımlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. Operasyonlar sırasında oğlunu kaybeden Hatice Cemil de yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve İHH'ya teşekkürlerini sundu.

