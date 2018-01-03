İHHNL Pakistan'da 600'den fazla su kuyusu açtı

ANKARA (AA) - Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı (İHHNL), Pakistanlıların temiz su ihtiyacını karşılamak için farklı bölgelerde 600'den fazla temiz su kuyusu açtı.

İHHNL Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayhan Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 2005'ten bu yana Pakistan'da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Özellikle Pencab eyaleti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde 600'den fazla su kuyusu açtıklarını belirten Arslantaş, Pakistan'da temiz suyun büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Arslantaş, "Açılan su kuyuları sayesinde 120 binden fazla Pakistanlı temiz suya ulaştı." dedi.

İHHNL olarak son 2 yılda Pakistan'da temiz su kuyusu projelerine büyük hız verdiklerine işaret eden Arslantaş, "Sadece 2017 yılında 226 su kuyusu açtık. Bu yıl Pakistan'daki temiz su kuyusu sayımızı bine çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Dernek olarak Pakistan'da gıda ve kurban yardımının yanı sıra ve bin 450 yetimin bakımını üstlendiklerini aktaran Arslantaş, 2005'ten bu yana Pakistan'a yaptıkları yardımların tutarının 3,5 milyon lira olduğunu kaydetti.

- İHHNL'den Arakanlı Müslümanlara yardım

Arslantaş, üyelerinin büyük çoğunluğunu Türk kökenlilerin oluşturduğu İHHNL'nin 2003'te kurulduğunu ve başta Asya ile Afrika olmak üzere 23 ülkede yardım faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Geçen yıl dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine 14 milyon liralık yardımda bulunduklarını dile getiren Arslantaş, Arakanlı Müslümanlara yaptıkları yardımlara da dikkati çekti.

Dernek olarak 20 yılı aşkın süredir Arakanlı Müslümanlara yardım ettiklerini anlatan Arslantaş, "Geçen yıl Arakanlı Müslümanlara 1,5 milyon liralık gıda ve insani yardımda bulunduk. Bu yardımın tutarını bu yıl iki katına çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.