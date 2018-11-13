ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, "10 ile ilave olarak 6 ilde daha 'ihracat destek ofisi' kurma çalışmasına başladık. İhracat destek ofisi kurulacak oda sayısını da 25'e yükselttik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı"nda, kamu ve özel sektör olarak "yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı" hedefine odaklandıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ülkeler içinde 32. sırada yer aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki 1,5 milyon girişimcinin, sadece 72 bininin (yüzde 5) ihracatçı olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, söz konusu firmalar arasında 10 yıldır aralıksız ihracat yapanların sayısının da 10 bini bulmadığını dile getirdi.

Firmaların yeterince dışa açık olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İhracat yapmayı hala yeterince bilmiyoruz. Yunanistan'ın ithalatında 12., Bulgaristan'da 9., Rusya'da 22. sıradayız. Bu ülkelerde Türk malları hem kalitesiyle hem de fiyatıyla avantajlı olmalı. Türkiye'den uçağa binip 4 saat uçtuğunuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara ulaşılabiliyor. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık 2 bin 900 kilometre. İsrail'in ihracat menzili ise 5 bin 600 kilometre. Yıllar önce bir Dünya Bankası raporunda 'Türkiye'de aynı firmalar, aynı malları, aynı pazarlara satıyorlar.' diyordu. Yıllar geçti durum hala aynı."

- "Odalarımız, ihracatçılara kılavuz kaptanlık yapacak"

Türkiye ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu illerin 4'ü Marmara Bölgesi'nde, 3'ü Ege Bölgesi'nde, bir tanesi Ankara'da olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde, bir tanesi Hatay olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde, bir tanesi de Gaziantep yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde." diye konuştu.

Bakan Pekcan'ın 100 Günlük Eylem Planı'na, en az 10 ildeki odalarda ihracat destek ofisi kurulması hedefini koyduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, 10 ile ilave olarak, 6 ilde daha bu ofislerden kurma çalışmasına başladıklarını, ofis kurulacak oda sayısını da 25'e yükselttiklerini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, bu odaların, ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendireceğini, ihracat desteklerini anlatacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Odalarımız, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar. Ticaret Bakanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor. Ekonominin nabzı da odalarımızda tutuluyor. Firmaların ihtiyaç ve talepleri ilk olarak odalarımıza geliyor. Odalarımız ve borsalarımız her firmaya doğrudan hizmet sunabilecek, hizmeti KOBİ'nin ayağına götürecek kapasiteye sahip. Artık sorumluluğumuz ve motivasyonumuz daha yüksek. Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz. El birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız."