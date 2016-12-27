İhracat rakamlarıyla oynayıp örgüte para aktarmışlar - Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Battal" ve "Ayhan" kod adlı gizli tanıklar, örgütün yapılanması ve finansal kaynaklarına ilişkin önemli bilgiler aktardı - Gizli tanık Battal: - "Yurt dışına para transferini, ihracat yapmış gibi gösterip rakamları artırmak suretiyle yaptılar. 17-25 Aralık öncesi örgütün kurban ve deri paralarının Denizli ihracatına eş değer olduğunu tahmin ediyorum"

27 Aralık 2016 Salı 11:16