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İhracat rakamlarıyla oynayıp örgüte para aktarmışlar

- Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Battal" ve "Ayhan" kod adlı gizli tanıklar, örgütün yapılanması ve finansal kaynaklarına ilişkin önemli bilgiler aktardı - Gizli tanık Battal: - "Yurt dışına para transferini, ihracat yapmış gibi gösterip rakamları artırmak suretiyle yaptılar. 17-25 Aralık öncesi örgütün kurban ve deri paralarının Denizli ihracatına eş değer olduğunu tahmin ediyorum"

İhracat rakamlarıyla oynayıp örgüte para aktarmışlar


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Anahtar Kelimeler:
DenizliDenizli Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖ/PDY
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