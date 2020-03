"İhracatın Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu

İhracatın geliştirilmesini ve ülke ekonomisindeki payının artırılmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl 18’inci kez düzenlenen “İhracatın Yıldızları” yarışmasının ödül töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üretimde dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’de katma değer ve istihdam yaratan gizli kahramanların belirlendiği yarışmaya 513 firma başvuruda bulundu. İlham verici hikayeleriyle dikkat çeken 22 firma 13 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

İsmail Gülle: “Hedefimiz Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Ocak ve Şubat aylarında, Çin merkezli 'koronavirüs' krizi, yayıldığı alanı genişleterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tespitleriyle, küresel bir tehdit hâlini aldı. Ancak, küresel talebin daralmasına rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaştık. 2020, her anını iyi değerlendireceğimiz ve daha fazla ihracat için çalışmalar yapacağımız bir yıl olacak demiştik. Yılın ilk 2 ayında, verdiğimiz sözü tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İhracat Ailesi olarak, devletimize milletimize desteğimiz en zor günlerde bile devam ediyor. Bizler en zorlu süreçlerde dahi bu işleri başarabiliyoruz. Çünkü, başarının detaylarda saklı olduğunu, fark yaratmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada, başarımızın gizli mimarlarıyla, fark yaratan yıldızlarımız ile bir aradayız. Ödül kazanan ihracatçılarımız, belki ihracat sıralamalarında en tepede olmayabilir, ciro şampiyonu olmayabilir fakat ülkemizin katma değerli üretiminde, ihracatında önemli payları var. Çünkü bu firmalarımız, yenilikçiler, niş pazarlarda liderler. Onlar, gizli şampiyonlar. Bizler, 90 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısından oluşan, her geçen gün daha da büyüyen, 95 bin kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye”. 95 bin kahramanımız ile omuz omuza, 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Bu hedefimize doğru yol alırken, her zaman olduğu gibi Ar-Ge’yi, inovasyonu, tasarım ve markalaşmayı ön plana çıkaracak, katma değerli üretime ve ihracata odaklanacağız” dedi.

Claus Lassen: “Dünyanın daha fazla entegre olmasının ülkelere daha fazla refah getireceğine inanıyoruz”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen de, 18 yıldır İhracatın Yıldızları organizasyonunun bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş dünyasında kimi zaman çok fazla rakamlarla konuşuyoruz ve bu rakamları gerçek kılan iş insanlarını ve onların hayranlık veren hikayelerini göz ardı ediyoruz. Türkiye’de ihracatçılar uzun bir süredir gerçek bir başarı hikayesi yazıyorlar. Ulusal ve uluslararası ekonomik koşulların çok uygun olmadığı ortamlarda dahi ihracat rakamlarını büyütmeyi başarıyorlar. DHL Express olarak biz de bu çabaları yakından destekliyoruz çünkü dünyanın daha fazla entegre olmasının ülkelere daha fazla refah getireceğine inanıyoruz. DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2019 verilerine göre dünya bugüne kadar ulaştığı en yüksek bağlantılılık seviyesinde ancak hala işlerin önemli bir kısmı ulusal sınırlar içinde gerçekleştiriliyor. Bu da uluslararası ticarette büyüme fırsatlarının varlığına işaret ediyor. Bu fırsatları kullanmak için iş dünyasına da önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu süreçte Türkiye’nin de uluslararası bağlantılarını artırma anlamında çok yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası hızlı hava taşımacılığı sektörünün kurucusu ve lideri olarak bu süreçte işletmelerin yakın iş ortağı olarak her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

Hakan Güldağ: “İhracatın Yıldızları’nda ihracatçının şevkini artırmayı amaçlıyoruz”

DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise, “Türkiye’nin ihracatına, yenilikçi ve fark ya da esin yaratan ihracatçısına destek olmayı, onların şevkini artırmayı amaçlayan ‘İhracatın Yıldızları’ teşvik ödüllerinde 18’inci yıla ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin 2001 krizinden çıkış için ihracata sarıldığı koşullarda tasarlanan ihracatı teşvik ödülleri, ilk günkü heyecanını koruyarak bugüne kadar gelme başarısını gösteren sayılı organizasyondan biri. Bu başarının ardında kuşkusuz ki, her yıl ülkemizin dört bir yanından ödüle değer ihracatçılarımızın bulunup ortaya çıkarılması ve bu örnekler üzerinden Türkiye’nin dinamizminin somutlaştırılması yatıyor. Dünyada ayak basılmadık ülke bırakmayan ve Türkiye’nin büyüme dinamiği ihracatı sırtlayan firmalara, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Mehmet Tugal: “Uzun dönemli kalkınma için ihracat odaklı büyüme modelini güçlendirerek devam ettirmeliyiz”

Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şöyle konuştu:

“Ülkemizin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için ihracat odaklı büyüme modelimizi güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Ülkemizin bu hedefe ulaşmasında ihracat yapan şirketlerimize hak ettikleri desteği vermek konusunda bankalara da çok büyük sorumluluk düşüyor. Akbank olarak, 2019 yılı başında çıkardığımız ve yıl sonunda dijital içeriklerle zenginleştirdiğimiz “İhracatçının Gücü Paketi” ile ihracatçıları desteklemeye devam ediyoruz. Bu paketle, binlerce yeni ihracatçımıza ulaşarak ihracat serüveni boyunca yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Akbank’ın dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı alanındaki ürün, bilgi ve tecrübelerini, kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı ile birlikte ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız. Bugün dış ticaret konusunda uzman ve tecrübeli bir ekiple ülke genelinde hizmet veriyoruz. Müşterilerimize dış ticaretle ilgili ihtiyaç duydukları danışmanlık desteğini de vererek ‘dış ticaret denince akla ilk gelen banka olma’ misyonuyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve ihracatın ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik olarak ihracatçıların ödüllendirme yoluyla teşvik edilmesini amaçlayan bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Bu vesileyle İhracatın Yıldızları yarışmasında ödül kazanan tüm firmaları ve özellikle yılın ihracatçısı Arçelik’i gönülden tebrik ederim.”

Ali Türk: “Ekonominin dinamosu ihracatçıları dijital dönüşüm çözümlerimizle desteklemeye her zaman hazırız”

Ödül töreninde söz alan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk ise, “Tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen; arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla, Türkiyemizin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP dahil birçok uygulamanın geliştiricisi olan Turkcell, tüm dijital servisleriyle Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor ve edecek. Ülkemizin yeni nesil mobil teknolojilerde milli çözümler üretmesi ve ekosistem oluşturulması adına öncü çalışmalar yapıyoruz. Turkcell’in yurtdışı iştirakleri üzerinden 22 Türk firmasının 13,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmasına katkı sağladık. Ayrıca ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla; teknoparklara, kuluçka merkezlerine giderek potansiyel vaat eden girişimcileri buluyor onları tedarikçi havuzumuza ekliyoruz. Uygulamaya koyduğumuz girişimciliğe destek çalışma modeliyle son sekiz ayda 12 farklı teknoparkta 25 farklı girişimcimize yaklaşık yıllık bazda 9 milyon TL’lik bir can suyu veriyor ve ihracat yolculuklarında global bir marka olarak onlara referans oluyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak toplumumuzun, ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için buradayız. Ülke ekonomimizin dinamosu ihracatçılarımızı daha rekabetçi ve katma değerli hale getirecek dijital dönüşüm çözümlerimizle desteklemeye her zaman hazırız” dedi.

Toplam 13 kategoride 22 firma ödüle layık görüldü

İhracatın Yıldızları yarışmasında “İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü”nü Arçelik kazandı. Nominal olarak ihracatını bir önceki yıla göre en fazla artıran firmaların ödüllendirildiği “İhracat Performans” kategorisinde ilk sırayı Tosçelik Profil alırken, onu Ram Dış Ticaret ve Türkiye Petrol Rafinerileri izledi.

Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza atan firmaların belirlendiği “Özgün Ürün Şampiyonu” kategorisinde ilk üç Onko-Koçsel İlaç, Doğsan Tıbbi Malzeme ve Bentaş Bentonit olarak sıralandı. En fazla ülkeye ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katarak ödül kazanan “Sınır Tanımayan Şampiyonlar” sırasıyla LC Waikiki, Türk Traktör ve Kocaer Haddecilik oldu.

Hizmet İhracatı Şampiyonu kategorisinde THY Teknik ödüle layık görülürken, e-ihracat Şampiyonu Gülsha Kozmetik olarak belirlendi. Turquality Şampiyonu E-MAK Makine, Girişimcilik Şampiyonu ise Bilgin Çiçekçilik seçildi.

En Çevreci Şampiyon kategorisinde kazanan Zorlu Holding Tekstil olurken, Üniversite-Sanayi İşbirliği Şampiyonu olarak Hidromek, Ar-Ge Merkezi İnovasyon Şampiyonu olarak Elkon Beton ödüllendirildi. En Uzun Süreli İhracat Artışı ödülüne ise Tusaş Türk Havacılık ve Uzay layık görüldü.

Tersan Tersanesi, Begüm Yat-Doğulu Turizm, Robo Automation & Engineering ve Taze Kuru Gıda ise Özel Ödül kazanan şirketler oldu.

İhracatın yıldızlarına özel destekler

İhracatın Yıldızları’nda ödül alan firmalar, etkinliği düzenleyen ve sponsorluk desteği veren kuruluşlardan da ayrıca ödüller kazanıyor. Hızlı hava taşımacılığı lideri DHL Express, üretici-ihracatçı şirketler bazında dereceye giren firmalara yurt dışına indirimli gönderi hakkı sunuyor. Dünya Gazetesi’nin tüm kazananlara 1 yıllık ücretsiz abonelik hakkı verdiği yarışmada; Akbank tarafından Akbank Wings Business Kart avantajları ile birlikte her kategoride ödüle değer bulunan firma, kurum ve kuruluşlara, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullanılmak üzere, birinciye 150.000 mil puan, ikinciye 85.000 mil puan, üçüncüye 45.000 mil puan armağan ediliyor.