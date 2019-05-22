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"İhracatın Yıldızlarında yer almak gurur verici"

- Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan: -"İHKİB'in 'İhracatın Yıldızları' listesinde yer almanın gurur verici"

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İSTANBUL (AA) - Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) "İhracatın Yıldızları" listesinde yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Dosso Dossi açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük moda etkinliğine imza atarak yaklaşık 300 markanın ürünlerini 30 ülkeye pazarlayan Dosso Dossi, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) “İhracatın Yıldızları” listesinde yerini aldı.

Bir önceki yıla oranla ihracat rakamını yüzde 50 arttıran ve 260 milyon liralık rakama ulaşmayı başaran Dosso Dossi Tekstil, İHKİB’in 2018 “ihracatın yıldızları” listesine 70. sıradan girdi. Yılda iki kez düzenlediği Dosso Dossi Fashion Show ile Türk tekstil markalarının ürünlerini 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarına pazarlayan marka, top modelleri podyuma çıkarmasıyla da dünya çapında bir bilinirliliğe sahip.

Four Seasons Hotel’de düzenlenen törende İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden ödülünü alan Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, inandıkları yolda başarıyla ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

“İhracatın Yıldızları” listesinde yer almaktan dolayı büyük gurur duyduklarını aktaran Eraslan, "Şu ana kadar 27 ayrı organizasyon yaptık. Türkiye’nin güçlü markalarını 30 ülkeden hazır giyim alıcıları ile buluşturuyoruz. Üretime ve pazarlamaya büyük destek veriyoruz. Örneği olmayan bir pazarlama sistemiyle ‘Made in Turkey’ markasını dünyanın her köşesine ulaştırıyoruz. İhracatın yıldızlarında yer almak gurur verici. Bu gururla daha çok çalışıp yıldız listesinde daha üst sıralara çıkacağız." ifadelerini kullandı.


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