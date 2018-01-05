İhtiyaç sahibi çocuklara atkı, bere ve yelek ördüler

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere atkı, bere ve yelek ördü.

Ereğli Belediyesi ve özel bir iplik firması tarafından belediyeye ait kafeteryada, "Siz gelin yeter" sloganıyla "Elden Ele Örgü" projesi kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 250 kadın, atkı, bere ve yelek örmek için bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, projenin önemine dikkati çekerek, "Bayanlarımızın katılımıyla bu tür projeleri arttırarak devam edeceğiz. İnanın bir fabrika gibi olmuş burası, çok kalabalık. Böyle bir anlamla projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum, elleriniz dert görmesin." diye konuştu.

Proje yetkilisi Elif İslam ise geçen yılın eylül ayında İstanbul'da başlatılan proje doğrultusunda, 7 şehirde bin kişiye ulaştıklarını belirterek, "İzmir, Bursa, Ankara, Edirne ve Konya'dan sonra bugün Ereğli'deyiz. Yedi şehirde bin kişiye ulaştık. Şu ana kadar toplam 400 çocuğa atkı ve bere gönderdik. Projenin amacı, elden ele dolaşan örgülerin, ihtiyacı olan çocuklara gitmesidir. Herkesin yardımlaşma amacı ile bir araya geldiği örgü projesidir." ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte konuşan Serpil Şahin, Asiye Ergin, Emine Kaya ve Nurcan Ekşi ise bu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.