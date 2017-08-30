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İhtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi

- Beşir Derneği Adana Şubesi, Kurban Bayramı için yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı

İhtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi

ADANA (AA) - Beşir Derneği Adana Şubesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 çocuğa kıyafet dağıttı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Adana Şubesinde düzenlenen dağıtım töreninde, çocuklara bayramlıkları teslim edildi.

Derneğin Adana Şube Başkanı Yusuf Demircan, törende yaptığı konuşmada, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 çocuğu bayram öncesinde sevindirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Demircan, "Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Giysi Projesi" kapsamında yardımların yapıldığını belirterek, "Bu bayramda yetim çocukları sevindirmek için bayram kıyafetleri dağıtmak istedik. Çeşitli dernek ve vakıflardan tespit edilen çocuklarımıza bayramlıklarını teslim ettik." dedi.

Düzenlenen etkinliklerin ardından çocuklara bayramlıkları dağıtıldı.


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