İhtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, bir ilkokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek dağıtıldı.

Kent merkezindeki Abdurrahmanpaşa İlkokulunda hazırlanan sosyal proje kapsamında, 64'ü sığınmacı ailelerin çocuğu 81 öğrenciye kaban ve bot yardımı yapıldı.

Okul Müdürü Emin Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak adına sosyal projeleri benimsediklerini söyledi. Bu tür projelerin öğrencileri mutlu ettiğini dile getiren Karabacak, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız sosyal yardım projesi ile okulumuzda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulunmayı istedik. Bunun için ilimizde bulunan Nafi Güral Eğitim Vakfı ile irtibata geçtik. Sağ olsunlar bize bu konuda yardımcı olabileceklerini belirttiler. Vakıf, 64'ü ülkelerindeki savaştan dolayı ülkemize ve ilimize sığınan ihtiyaç sahibi öğrenci, 17'si vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi çocukları olmak üzere 81 öğrencimiz için kaban ve bot alarak bize teslim etti. Biz de bu soğuk kış günlerinde onlara bu giyecekleri dağıtarak, bir nebze katkı sağlamış oluyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz mutlu oluyorlar. Biz de onların mutlulukları ile mutlu oluyoruz."

Karabacak, destek veren Nafi Güral Eğitim Vakfı yetkililerine de teşekkür etti.

