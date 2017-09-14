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İhtiyaç sahiplerine kömür yerine doğalgaz

- Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine kömür dağıtmak yerine doğalgaz sistemleriyle ilgili yardımda bulunacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: "Proje kapsamında doğalgazın daha da yaygınlaştırılması amacıyla özellikle dar gelirli ve doğalgaz tesisatı yaptıramayan vatandaşlarımızın tespitini yaptık. Biz zaten kömür yardımları yapıyoruz. Kömür yardımı yerine doğalgazla ilgili bir sisteme geçelim fikrini benimsedik"

İhtiyaç sahiplerine kömür yerine doğalgaz

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine kömür yerine doğalgaz sistemleriyle ilgili yardım yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle kış aylarında katı yakıt kullanımı nedeniyle hava kirliliğinin en yoğun olduğu Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde başlatılacak proje için hizmet binasında imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, yakıt dönüşümünü destekleme projesiyle, doğalgaz aboneliği bulunmayanların abonelik bedellerini karşılayacaklarını ve hane başına yılda 4 ay (aralık, ocak, şubat, mart) ayda 50'şer liralık fatura desteğinde bulunacaklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara talepleri halinde doğalgaz sobası ile ocağı da verileceğini vurgulayan Altepe, Bursagaz tarafından hesaplanacak güvence bedellerinin 5'te 1'nin yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini ifade etti.

Uygulanacak projeyle Bursa'da doğalgaz kullanan hane sayısının yüzde 100'e yakın artacağını ve şehirdeki hava kalitesinin gözle görülür şekilde iyileşeceğine dikkati çeken Recep Altepe, şunları kaydetti:

"Sağlığı tehdit eden unsurlar, nefes yoluyla bünyeye alınıyor. Bununla birlikte çeşitli hastalıklar da toplumda baş gösteriyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak doğalgazın daha fazla kullanılması ve yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Başlangıçta hava kirliliğinin yoğun olarak hissedildiği Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl'deki mahallelerde çalışmaları bitirdik. Osmangazi'de 27 mahallede bin 79 konutta, Yıldırım'da 6 mahallede 543 konutta, İnegöl'de 16 mahallede 172 konutta yakıt dönüşümünün yapılabileceği belirlendi. Yakıt dönüşümü destekleme projesi, toplam bin 794 konutta uygulanacak. Bugün imzalayacağımız protokol ile projemizi uygulamaya almış oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imzaları, Altepe ve Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp tarafından atıldı.

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