İHÜ'den eğitim hayatına

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektör Danışmanı Hakkı Öcal, "Üniversite olarak fikri hür vicdanı hür gençler yetişmesi için çaba gösteriyoruz ki bu söz Atatürk'e ait. Şartlarımız zor. Kontenjanımız sadece 150 kişi. Bu demektir ki bütün öğrencilerle bire bir anne baba ve aile ilişkisi kuracağız." dedi.

Öcal, bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden üniversitenin vereceği eğitimler ve sunacağı imkanlar konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Üniversitenin eğitime iddialı bir şekilde başladığını belirten Öcal, kayıt yaptıran öğrencilerin yüzdelik dilimleri ve puanları dikkate alındığında son derece gururlu olduklarını söyledi.

Öcal, okulun adının İbn Haldun olmasının kendilerine farklı sorumluluklar yüklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İbn Haldun, dünyada sosyolojinin kurucusu ve siyaset biliminin temelini atan kişidir. Bizim medeniyetimizin bir değeridir. Ona layık bir üniversitenin de mutlaka birkaç ciddi ilke etrafında eğitim yapması lazım. Bunlardan birisi fikri bağımsızlık. Üniversite olarak fikri hür vicdanı hür gençler yetişmesi için çaba gösteriyoruz ki bu söz Atatürk'e ait. Şartlarımız zor. Kontenjanımız sadece 150 kişi. Bu demektir ki bütün öğrencilerle bire bir anne baba ve aile ilişkisi kuracağız."

- İki sömestr süresince staj zorunluluğu

Teorik eğitim kadar pratiğe de önem verdiklerine dikkati çeken Öcal, şu bilgileri verdi:

"Örneğin iletişim fakültesinde 3. ve 4. sınıflarda birer sömestri boş bırakıp, öğrencilerimize 13 haftalık stajlar yaptıracağız. Öyle bir ayda bitmeyecek. Eğitim hayatında 2 sömestr yani bir yılı gazetede, televizyonda veya ajansta geçirecekler. Bunun sonucunda öğrenciler kendi ağlarını oluşturacaklar. Sadece iletişimde değil diğer bölümlerde de bu tür eğitim ortaklarımız olacak. Öğrenciler mezun olduklarında iş dünyasında neler yapabileceklerinin farkına vararak mezun olacak. Bu sayede mezuniyetlerin birinci yılında önemli bir istihdam başarısı bekliyoruz."

Öcal, mukayeseli eğitim vereceklerini aktararak, sadece Batı'dan tercüme edilen eserler yerine Doğu kültürünün de kaynaklarına yer vereceklerini kaydetti.

Öğrencilerin Türkçe'yi iyi kullanabilmelerinin de hedefleri arasında olduğunu belirten Öcal, "Okulun eğitim dili İngilizce. Onun için hazırlık döneminde öğrencilerin çok iyi İngilizce öğrendiklerinden emin olacağız. Bugün kayıt yaptıranlardan bazılarına seviye sınavı dahi yaptıklarımız var. Bir de Arapça eğitimimiz var. Bu coğrafyaya ve bu uygarlığa uygun insan yetiştirme iddiamız var." ifadelerini kullandı.

- Üniversite 3 yıl sonra yeni kampüse taşınacak

Üniversitenin Eğitim Danışmanı Burak Erdem ise 2015'te açılış izni aldıklarını fakat ilk öğrenci alımına bu yıl başladıklarını anımsattı.

Erdem, üniversitenin Kayaşehir'deki yerleşkede 3 yıl kalacağı bilgisini vererek, "3 yıl sonra Başakşehir Fatih Terim Stadyumu yakınındaki 650 dönümlük yerimize taşınacağız. Bugün Kayaşehir haricinde Bakırköy Taşmektep, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bize bağlı. Onun haricinde Amerika, Malezya ve İngiltere'de özel yerleşkelerimizin olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

Eğitime 11 lisans programıyla başladıklarını hatırlatan Erdem, üniversitede hukuk, işletme, iktisat, sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, medya ve iletişim, İslami ilimler bölümlerinde eğitimlerin verileceğini söyledi.

Erdem, birçok bölümde öğrenci sayısının 10'la sınırlı tutulduğunu aktararak, "Bu şekilde üniversite daha ilk yıldan iyi bir konuma sahip oldu. Puanlarımız tahminimizin üzerinde geldi. Şu anda kayıt dönemindeyiz. Öğrencilerimizle bire bir görüşme ve danışmanlık yapma imkanımız var." diye konuştu.

Öğrencilerin önemli bir kısmının tercih, yerleştirme ve derece burslarından yararlandığını dile getiren Erdem, konaklama konusunda da öğrencilere önemli imkanlar sunduklarını anlattı.

Erdem, üniversitenin en önemli hedeflerinden birinin de yüksek lisans ve doktora alanında verilecek eğitimler olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Şu anda lisans üstü programların başvuru dönemindeyiz. Doktora programlarımız güz yarıyılında olmayacak. Baharda başvurular alınacak. Bu eğitimlerde de önemli burs avantajlarımız olacak. Üniversitemiz lisans üstü ve doktora programlarına yoğunlaşmış bir kurum. Bu konuda çok iddialıyız."

Hazırlık sınıflarının 10'ar kişiden oluştuğunu dile getiren Erdem, bu alanda görevli okutman sayısının 25 olduğunu kaydetti.

- 58 şehirden öğrenci geldi

Lisans eğitimi tercihlerinde İbn Haldun Üniversitesinin tercih eden öğrenciler, Türkiye'nin 58 ilinden eğitim için gelecek.

Tercihlerini İbn Haldun Üniversitesinden yana kullanan öğrencilerden 2'si özel fen, 8'i fen, 9'u özel yabancı dilde eğitim yapan lise, 10'u düz lise, 11'i Anadolu öğretmen lisesi, 37'si Anadolu lisesi, 44'ü imam hatip lisesi, 7'si açıköğretim lisesi, 10 sosyal bilimler lisesi, 12'si ise özel düz lise mezunu.

Üniversite, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında felsefe bölümünde ilk dörtte, hukukta ilk 20'de, işletmede ilk 10'da, iktisatta ilk 30'da, psikolojide ilk 95'te, siyasette ilk 35'te, sosyolojide ilk 4'te yer alan tek vakıf üniversite olma özelliğini taşıyor.

Üniversite ayrıca Türkiye'de öğrenci tercihlerine göre medyada birinci, İslami ilimler ve tarih bölümlerinde tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer alıyor.