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İhvan'dan Mısır polisine "yargısız infaz" suçlaması

- İhvan'ın resmi sözcüsü Fehmi: - "Mısır'daki gençlerin yargısız infaz edilmesi, ülkede orman kanunlarının uygulanması ve bozuk bir devlet siyasetinin devam etmesi ülkeyi boşluğa itmektedir"

İhvan'dan Mısır polisine

KAHİRE (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır polisini kanunsuz şekilde Mısırlı 10 genci katletmekle suçladı.

İhvan'ın resmi sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'daki gençlerin yargısız infaz edilmesi, ülkede orman kanunlarının uygulanması ve bozuk bir devlet siyasetinin devam etmesi ülkeyi boşluğa itmektedir." dedi.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden 10 gencin kanı, zamanın geçmesiyle unutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mısır güvenlik güçleri dün, başkent Kahire'nin batısındaki Giza ilinde bir apartman dairesine baskın düzenleyerek 9 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Mısır'daki İnsan Hakları Kurumları güvenlik güçlerini "silahsız sivilleri gözaltı sırasında tasfiye etmek"le suçluyor.





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Anahtar Kelimeler:
İhvanKahireMısır
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