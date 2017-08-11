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II. KENTFOR Sempozyumu

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak : - "Tekirdağ uzun yıllar İstanbul'un arka bahçesi olarak kullanılmış. Bundan sonra Tekirdağ, İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olacaktır"

II. KENTFOR Sempozyumu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi" konusunun ele alındığı II. KENTFOR Sempozyumu düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe ve Beykoz üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sempozyumda tartışılacak konuların, kentlerin yönetim ve yapılaşmasına olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Albayrak, Tekirdağ'ın nüfusunun bir milyona yaklaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ çok farklı vizyonu olan bir yer. Tekirdağ uzun yıllar İstanbul'un arka bahçesi olarak kullanılmış. 30 Mart 2014 buna 'dur' denilen bir tarih oldu. Bundan sonra Tekirdağ, İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olacaktır. Sanayileşme ve göç kıskacında kent ve çevre yönetimi konusu Tekirdağ için ideal bir tanım. Üniversitesi, sanayisi ve doğal güzellikleri ile bir bütünleşmiş Tekirdağ görüyoruz. Ayrıca geliri, giderinden fazla olan 10 ilden biri Tekirdağ."

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir de göç konusunun küresel bir anlam kazandığını ifade etti.

Göçün ekonomik, demografik ve kültürel boyutları olduğunu belirten İsbir, "Göçün içerisinde nitelikli iş gücü ve niteliksiz iş gücü vardır. Göçün bir başka boyutu ekonomik yönden ortaya çıkar. Bu hem üretimin gerçekleşmesine hem de yeniden yapılanmasına etki eder." dedi.

Program yarın devam edecek oturumlarla sona erecek.

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