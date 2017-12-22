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İİT BM'nin "Kudüs kararını"memnuniyetle karşıladı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesinden memnuniyet...

İİT BM'nin

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, "Karar, Filistin'in haklarının desteklenmesi ve pekiştirilmesi konusunda uluslararası bir mutabakatı temsil ediyor. Tarihi nitelikte olan bu karar ayrıca, Kudüs'ün tarihi, hukuki ve siyasi statüsünü etkileyecek herhangi bir yasa dışı girişimin de reddedilmesini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kudüs tasarısının 9'a karşı 128 oyluk ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Useymin, açıklamasında "Bu çoğunluk hakkın ve uluslararası hukukun yanında durarak, meşru kararlar ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı sağlamak için birleşti." ifadelerine yer verdi.

Useymin ayrıca, BM Genel Kurulunda alınan kararlara tüm ülkelerin saygı duyması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylama 9'a karşı 128 oyla kabul edildi, oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.


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