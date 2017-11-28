İİT Genç Girişimcilik Fuarı Türkiye'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genç Girişimcilik Fuarı'nın Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda ve Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir otelde düzenlenen, "9'uncu BM Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı" kapsamında, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu (İKGF-Dİ) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı arasında, İİT Genç Girişimcilik Fuarı'nın Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda düzenlenen törende, IKGF-Dİ Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev ve T3 Vakfı Başkanı Mehmet Fatih Kacır mutabakat zaptını imzaladı.

İmza töreninde konuşan BM Güney-Güney İşbirliği Direktörü ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jorge Chediek, İKGF-Dİ ile 2016 yılında imzaladıkları mutabakat zaptının meyvelerini verdiğini ifade ederek, İİT Genç Girişimcilik Fuarı'na, BM olarak katkı sunacaklarını söyledi.

İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ise anlaşmanın Müslüman gençliğin küresel ölçekte maruz kaldığı fırsat eşitsizliğine, üst düzey eğitime ve gerekli desteğe ulaşamama gibi sorunlarına stratejik bir çözüm ortaya koyduğunu belirterek, bunu, Müslüman genç girişimcilerin yetiştirilmesinde yapı taşı olacak girişim olarak niteledi.

Etkinlikte, teknoloji alanında girişimcilik yapmak isteyen İİT üyesi ülke vatandaşı gençlerin 6 haftalık yoğun online eğitim ve önde gelen teknoloji ustalarından alacakları birebir eğitimden sonra dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla İİT Genç Girişimcilik Fuarı'nda bir araya gelerek projelerine yatırım elde etme fırsatı yakalayacakları belirtildi. Ayrıca, başarılı projelerin TT3 Vakfı Genç Girişim Geliştirme Merkezi'nde hızlandırma ve şirketleşme programına katılım fırsatı da yakalayacakları kaydedildi.