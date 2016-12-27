İİT'den kadınlar için

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelerdeki kadınların basın sektöründeki başarılarının izlenmesi ve İslam toplumundaki kadınlar hakkında Batı medyası tarafından oluşturulan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla bir gözlemevi kurma projesi başlattı.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İslam ülkelerinde kadınların medya sektöründe büyük başarılar kaydetmesine rağmen bunun basına gerektiği gibi yansımamasının proje fikrine kaynaklık ettiği belirtildi. Ayrıca, söz konusu proje ile Birleşmiş Milletler'in uluslararası medya gözlemevi projesine daha fazla İİT üyesinin eklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, İİT Basın İdaresi Müdürü Maha Mustafa Akil'in, "Gözlemevi, İslam ülkelerinde kadınların medyadaki varlığı, onlara ilişkin haberler, Müslüman kadınların başarı hikayelerinin yayınlanması ve en önemlisi İslam'da kadının yeri gibi konularda raporlar hazırlanması konularıyla ilgilenecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Akil ayrıca söz konusu gözlemevinin, kadınların medya kuruluşlarındaki konumunun güçlendirilmesi ve terör gölgesindeki kadınların maruz kaldığı ayrımcılığa dair çalışma yapacağını aktardı.

- "İslam toplumundaki kadınların baskı gördüğüne" yönelik yanlış algı var

Bu projeyle basın sektöründeki kadınların başarılarının ödüllendirileceğini ve kadınlar tarafından yönetilen basın kuruluşlarına maddi destek sağlanacağını kaydeden Akil, projenin hayata geçmesinin ardından İİT'ye bağlı Kadın Kalkınma Örgütünün de çalışma toplantıları, forumlar ve çeşitli faaliyetlerle kadının medya önünde olmasını temin etme yoluyla gözlemevine katkı sağlayacağını ifade etti.

"İslam dünyasındaki kadınlar, İİT ülkelerinde veya diğer ülkelerde medyada yanlış şekilde temsil ediliyorlar ya da yeterli temsil edilmiyorlar." değerlendirmesinde bulunan Akil, şöyle devam etti:

"Bazı İslam ülkelerindeki olumsuz uygulama ve yasaların yanı sıra küçük radikal grupların kadınlar hakkındaki görüşleri ve terör örgütleri tarafından zulme uğramalarına ilişkin raporlar neticesinde Batı medyasında 'İslam toplumundaki kadınların baskı gördüğüne' yönelik genel bir algı var."

İİT Basın İdaresi Müdürü Akil ayrıca, kadının medya sektöründe muhabirlikten yöneticiliğe, kamera arkasından kamera önüne her alanda yer alması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen hafta enformasyon bakanları düzeyinde düzenlenen İİT toplantısında, kadınların medya sektöründe ve medya aracılığıyla güçlendirilmesi için bir gözlemevi kurulması yönünde karar alınmıştı.







